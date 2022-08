Prefeitura de Nova Friburgo promove ação bucal para gestantes - Divulgação

Prefeitura de Nova Friburgo promove ação bucal para gestantesDivulgação

Publicado 09/08/2022 23:47

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo, através das equipes da Coordenação de Saúde Bucal e da Atenção Básica, promoveu uma ação sobre higiene oral com gestantes na Estratégia de Saúde da Família de Mury, na última sexta-feira, 5.



A palestra foi realizada pela dentista da unidade, Denise Navega, que discutiu assuntos relacionados ao acompanhamento odontológico das futuras mamães e do cuidado com o bebê após o nascimento. Outro assunto abordado foi a importância do aleitamento materno, tema da campanha ‘’Agosto Dourado’’ que se estende ao longo desse mês.