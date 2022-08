Operação Stalking contra violência psicológica e perseguição prende 4 suspeitos em Nova Friburgo - Divulgação

Operação Stalking contra violência psicológica e perseguição prende 4 suspeitos em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 08/08/2022 22:30

Agentes do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) realizam, nesta segunda-feira (08/08), o "Dia D" da Operação Stalking, de combate ao crime de perseguição e violência psicológica contra a mulher. A ação teve início no dia 1º de agosto, em comemoração aos 16 anos da Lei Maria da Penha.



Até o momento, 20 pessoas foram capturadas. O objetivo do trabalho é dar visibilidade e alertar a sociedade sobre a nova lei que instituiu esses crimes (Lei 14.132/2021). Participam da operação as 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM) do Rio de Janeiro.



Na Deam de Nova Friburgo foram presos, até o momento, 4 homens acusados de praticar violência psicológica ou perseguição contra mulheres.