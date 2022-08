Fim de semana marcado com live comemorativa e capacitação para educadores do município - Divulgação

Fim de semana marcado com live comemorativa e capacitação para educadores do municípioDivulgação

Publicado 11/08/2022 17:05

Servidores da Educação municipal tiveram o sábado, dia 6, bem rico. O Serviço de Estudo e Atendimento Psicopedagógico (SEAPp), setor da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo, realizou uma live em comemoração ao seu aniversário. No mesmo dia, uma capacitação, em parceria com o Sesc, sobre metodologias ativas, foi realizada na Escola Municipal Jardel Hottz, nas Braunes.

Para comemorar os 15 anos do SEAPp, a live com o tema "Contribuições da Neurociência para a Aprendizagem" foi realizada com a participação de Monique Castro Pontes que é psicóloga, doutoranda em neurociências (medicina - neurologia) pela Universidade Federal Fluminense (UFF); mestre em psicologia clínica - ênfase em neurociências pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); e neuropsicóloga e pesquisadora do Serviço de Neuropsicologia do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (RJ). O SEAPp é responsável pelas avaliações e intervenções psicopedagógicas dos alunos da rede municipal.

Já o curso de metodologias ativas é fruto de mais uma parceria do Sesc com a prefeitura e, dessa vez, professores dos anos finais e iniciais foram o foco dessa primeira capacitação. A formação foi realizada por Heloize Charret e Renata Salomone, da empresa Mapa, que explicaram e enviaram material sobre ensino sob medida (just-in-time-teaching), aprendizagem baseada em escolhas, instrução por pares, KWL ou SQA, pense - junte - compartilhe (think-pair-share), tempestade de ideias (brainstorm), rotação por estações, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas (PBL- problem based learning), bingo diferenciado, exposição das "obras de arte" (jigsaw), rotação individual, entre outros. Foram apresentadas também ferramentas digitais como padlet e mentimiter.

As atividades foram feitas em grupos, sendo bem práticas e com sugestões para aplicação em sala de aula. No último encontro, a proposta é que os cursistas apresentem como utilizaram em sua sala de aula, pelo menos, uma das metodologias ativas aprendida durante a formação. No próximo encontro, outras metodologias ativas serão vistas como gamificação e aprendizagem baseada em projetos (PBL - project based learning) e design thinking.