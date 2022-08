Prefeitura amplia a produção de mudas ornamentais no Horto Municipal - Divulgação

Publicado 11/08/2022 16:49

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Serviços Públicos, está ampliando a produção de mudas ornamentais no horto municipal. Novos canteiros estão sendo criados e outros estão passando por reforma. O trabalho também consiste na irrigação de mudas nativas, manejo de desbrota e condução, abertura de área para plantio de mudas ornamentais de sombra e limpeza de área de plantio.



O horto municipal produz parte das mudas ornamentais utilizadas pela prefeitura no paisagismo de praças, canteiros e trevos da cidade, incluindo áreas centrais, bairros e distritos. Também recebe mudas nativas da Mata Atlântica provenientes de compensações ambientais, acondicionando-as e destinando-as para demandas de plantio.



Dentre as principais espécies cujas mudas estão sendo produzidas, destacam-se dracena, hortência, azaléia, moréia, íris, beijo, pleomele, coleus, buxinho e era roxa. “Manter essa rotina de trabalho no horto é fundamental para garantirmos um bom trabalho de manutenção na nossa cidade, deixando nossos espaços públicos mais bonitos e organizados”, comentou o secretário de Serviços Públicos, Marcelo Silva.



Na última semana, a Secretaria de Serviços Públicos finalizou a recuperação de uma área na Rua Campos Salles, no Perissê. O local foi revitalizado em uma área de lazer, com instalação de aparelhos de ginástica, construção de canteiros e ornamentação com mudas provenientes do horto municipal. O objetivo da Secretaria de Serviços Públicos é ampliar essas ações de recomposição de áreas em diversos bairros de Nova Friburgo.