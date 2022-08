Hemocentro de Nova Friburgo promove café de dias dos pais - Divulgação

Publicado 11/08/2022 16:45

No próximo domingo, 14, será comemorado o Dia dos Pais e, em razão desta data, o Hemocentro de Nova Friburgo convida todos pais e filhos para um momento especial acompanhado da melhor ação que alguém pode fazer: salvar vidas através da doação de sangue.

Nesta sexta-feira, 12, a partir das 8h até as 11h30, no Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins, que fica no anexo do Hospital Municipal Raul Sertã, haverá um delicioso café da manhã servido àqueles que forem doar sangue.

O Hemocentro conta com você! Para doar é necessário:

- Portar documento original com foto

- Ter entre 18 e 69 anos

- Pesar mais de 50 quilos

- Não ter se alimentado com comidas gordurosas ou derivadas de leite

- Estar em boas condições de saúde