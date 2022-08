Nota Monkeypox: primeiro caso em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 16/08/2022 22:39

Com o objetivo de dar transparência às informações, a Prefeitura confirma o primeiro caso de Monkeypox (popularmente conhecida como varíola dos macacos) em Nova Friburgo. O caso foi constatado pelos laboratórios de referência do Estado do Rio de Janeiro e informado à Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira, 15.



O paciente é um homem, na faixa etária de 50 a 59 anos e residente do município. Ele está bem, em estado de recuperação e em isolamento, conforme é preconizado.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça os cuidados necessários contra a contaminação da monkeypox:

- Uso de máscara perto de pessoas com suspeita ou contaminadas

- Evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que estejam com lesão na pele

- Higienizar as mãos com frequência

- Não compartilhar roupas de cama, banho, talheres e objetos pessoais.

Mais informações serão divulgadas através dos canais oficiais da Prefeitura.