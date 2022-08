25 doadores de sangue no café de dias dos pais do hemocentro de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 16/08/2022 22:40

Na última sexta-feira,12, a equipe do Hemocentro de Nova Friburgo realizou um café da manhã de Dia dos Pais (celebrado no último domingo, 14) para as pessoas que foram até a unidade fazer sua doação.

Ao todo, 27 doadores foram até o espaço, sendo que dois estavam inaptos para a doação. Diante disso, 25 bolsas de sangue foram coletadas durante a manhã de sexta-feira. Após o ato, todos os cidadãos foram acolhidos com um café especial.