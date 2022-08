Castração gratuita - Divulgação

Castração gratuitaDivulgação

Publicado 17/08/2022 20:10

O serviço está sendo realizado por uma clínica especializada, seguindo a ordem de prioridade, atendendo animais errantes (aqueles que vivem nas ruas), de protetores e de população de baixa renda. A marcação pode ser feita de forma presencial na sede da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), da Prefeitura de Nova Friburgo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



No total, 1.200 castrações gratuitas serão realizadas (100 por mês), sendo que deste número total, 120 serão voltadas para os animais errantes (10 por mês). Para protetores, a marcação será feita mediante apresentação de identidade, CPF e declaração de protetor (expedida por veterinário). No caso de pessoa física, deve-se apresentar a fotocópia da identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda. Para tirar dúvidas, o contato com a Ssubea pode ser feito através do e-mail ssubea021@gmail.com.