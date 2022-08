Fotógrafo Murillo Azevedo faz curso gratuito em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 18/08/2022 12:07

Nova Friburgo recebe, mais uma vez, o fotógrafo Murillo Azevedo, nos dias 20, 21, 27 e 28 de agosto (sábados e domingos), das 9h às 17h, para o curso “Painel Estético - Que Quadro é esse(?)”, reafirmando a máxima de que “Nova Friburgo é Filme!” e promovendo ações de fortalecimento do setor através do SerraAção. O patrocínio é da Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Cultura, com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (Acianf), em cujo auditório o curso será promovido.



Durante o curso será abordado o painel estético do audiovisual, que pretende fazer uma análise crítica acerca de um estilo semiótico pela narrativa e linguagem aplicada à poética do cinema. Com o título “Que Quadro é esse (?)”, o curso, inteiramente gratuito, será promovido no auditório da Acianf (Avenida Alberto Braune, 111 – Centro) e se destina a profissionais do audiovisual, jornalistas, publicitários, estilistas, produtores, fotógrafos, estudantes, professores e todos os apaixonados e interessados pela arte do audiovisual.



Murillo Azevedo é conhecido por grandes trabalhos na televisão como “Velho Chico”, “Dois Irmãos”, “Afinal, o que querem as mulheres?”, “Capitu”, “Meu Pedacinho de Chão”, “Hoje é dia de Maria”, entre outros. O curso é uma realização do SerraAção, polo audiovisual de Nova Friburgo, que ao longo dos anos tem se dedicado a vários projetos de capacitação, formação de público e fomento de pequenas e grandes produções audiovisuais e ao apoio sistemático aos produtores e realizadores residentes em Nova Friburgo e região.



Mais informações pelo e-mail contato@serraacao.com.br.