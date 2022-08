Oficina Escola de Artes e pontos de cultura têm novas aulas e atividades - Divulgação

Publicado 22/08/2022 15:11

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Cultura, está com novas aulas e atividades neste mês de agosto, oferecidas à comunidade na Oficina Escola de Artes, no centro da cidade, no Ponto de Cultura de Olaria e no Espaço Sociocultural de Conselheiro Paulino.

As oficinas e aulas gratuitas contemplam artesanato, audiovisual, balé, canto coral, capoeira, danças contemporânea, de salão e urbana, jazz, desenho, escrita criativa, grafite, roteiro e dramaturgia, teatro, além da área musical, como flauta doce, percussão e banda, teoria musical, violão e violino. Algumas atividades já estão com as vagas completas.



OFICINA ESCOLA – No centro da cidade as aulas são ministradas na Oficina Escola de Artes de Nova Friburgo, que fica na Praça Getúlio Vargas, 89, no prédio do antigo fórum. As pessoas podem optar entre os cursos de artesanato, audiovisual, balé, capoeira, danças nas modalidades contemporânea, de salão e urbana, desenho, escrita criativa, grafite, roteiro e dramaturgia, teatro ou da área musical, como canto coral, cavaquinho, composição musical, flauta doce, teclado, violão e violino. Mais informações pelo telefone (22) 2533-1144.



OLARIA – O Ponto de Cultura de Olaria é outra opção para os cursos e atividades, como artesanato, balé, danças de salão e urbana, desenho e teatro, ou da área musical, como canto coral, cavaquinho, composição musical, flauta doce, percussão e banda, além de violão. Outras informações pelo telefone (22) 2521-5304.



CONSELHEIRO PAULINO – Já o Espaço Sociocultural de Conselheiro Paulino oferece à comunidade do 6º distrito e adjacências as atividades de balé, dança de salão, jazz, desenho e teatro ou cursos da área musical como cavaquinho, flauta doce, teclado e violão. Informações complementares pelo telefone e Whatsapp (22) 99705-3982.