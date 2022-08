Nova Friburgo sedia oficina presencial do projeto de desenvolvimento institucional das secretarias - Divulgação

Publicado 22/08/2022 15:04

Ação foi realizada através do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado (COSEMS-RJ) e da Comissão de Intergestores Regionais (CIR)



Após dois anos de reuniões online, devido à pandemia da covid-19, os encontros voltaram na modalidade presencial e, pela primeira vez, Nova Friburgo é a anfitriã. A Região Serrana tem sido referência do Planejamento Regional Integrado.



As atividades foram estendidas durante o dia todo. Integraram a mesa de abertura representantes municipais, estaduais e federais, como a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, Monique Fazzi, superintendente de Educação Permanente em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Liliane Nakata, Articuladora Estadual do PROADI e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e Monica Almeida, subsecretária da Superintendência de Atenção Básica da Secretaria de Estado de Saúde.



Assuntos importantes relacionados ao sistema público de saúde foram abordados, como, por exemplo, governança regional, cenário da saúde estadual, linha de cuidado ao câncer de mama, materno infantil, sistema logístico e a comunicação entre os serviços das cidades do interior do Rio de Janeiro.



A ação ocorreu no auditório da Universidade Federal Fluminense, UFF, que cedeu o espaço durante esse período de recesso: ‘’Quero agradecer à UFF por nos apoiar com o espaço e parabenizar o COSEMS por promover a oficina e apoiar os municípios da região serrana.’’, disse Nicole.