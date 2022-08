Solenidade - Divulgação

Solenidade Divulgação

Publicado 24/08/2022 22:24

Com oito anos de atividades, o setor não havia acompanhado o desenvolvimento de salas semelhantes por todo o país e não estava mais prestando serviços considerados fundamentais para o desenvolvimento da cidade. A equipe também recebeu capacitação para a nova fase de trabalho.



A nova Sala do Empreendedor da Prefeitura de Nova Friburgo agora oferece, através do Bradesco e Banco do Brasil, linhas de crédito especiais para o microempresário, capacitação para MEIs e microempresários, não apenas para a abertura da microempresa como também para seu desenvolvimento. Para a Prefeitura de Nova Friburgo, a reinauguração da Sala do Empreendedor é um marco, e vai mostrar à cidade que o setor começa a trabalhar de uma forma diferente, com capacitação da equipe, a fim de que a sala volte a ter o prestígio de outrora, uma referência em nível regional e que, assim, Nova Friburgo recupere o destaque na questão do empreendedorismo.