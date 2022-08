Abertura oficial das atividades do pet saúde do instituto de saúde de Nova Friburgo com a Prefeitura - Divulgação

Publicado 23/08/2022 16:14

O programa é uma parceria do Instituto de Saúde de Nova Friburgo (UFF) com a Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Saúde. O PET Saúde tem como objetivo promover ações de educação no âmbito do trabalho, visando o fortalecimento da integração de ensino, serviço e comunidade, de forma articulada com o Sistema Único de Saúde (SUS) e as instituições de ensino superior, como a Universidade Federal Fluminense (UFF).

Participam do projeto os estudantes de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia da UFF. O programa promove a preparação desses profissionais que integrarão a rede municipal de saúde, capacitando-os na assistência à nossa comunidade.



As atividades correspondentes aos anos 2022 e 2023 terão início na próxima terça, 23 de agosto, a partir das 10h, no auditório do Instituto, que fica na Rua Doutor Sílvio Henrique Braune, número 22, no centro da cidade.