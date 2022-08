793 crianças receberam a gotinha contra poliomielite no Dia D de imunização - Divulgação

Publicado 23/08/2022 16:10

Foco da Prefeitura eram as crianças e os adolescentes, que tiveram suas cadernetas vacinais conferidas e atualizadas. A gotinha da poliomielite foi a protagonista do sábado, já que o objetivo da Secretaria Municipal de Saúde era aumentar a cobertura vacinal das crianças de um ano a quatro anos, 11 meses e 29 dias. Ao todo, 793 receberam a gotinha, sendo 129 com um ano, 237 com dois, 225 com três e 202 com quatro anos.



Até o início do mês de setembro, o mutirão continua nas salas de vacina das unidades básicas de saúde. É importante que todos os pais e responsáveis levem seus filhos para atualização da caderneta de imunização.