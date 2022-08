Encosta - Divulgação

Publicado 26/08/2022 13:22

Através da Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra, duas intervenções foram realizadas esta semana na estrada do Stucky, que dá acesso à localidade de Colonial 61, conforme cronograma estabelecido pelo prefeito Johnny Maycon e o subprefeito Jorge Freimann.

Os trabalhos consistiram na construção de um bueiro que auxilia no escoamento das águas pluviais da via. Outra ação foi a recuperação de uma encosta no Córrego Stucky, que havia sofrido com o rompimento da margem devido a chuvas do último verão.

De acordo com Jorge Freimann, esta foi mais uma ação de parceria da Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra com as secretarias de Agricultura e de Obras, que em breve também contemplará outras áreas da região dos 5º e 7º distritos.