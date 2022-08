Alunos na horta - Divulgação

Publicado 29/08/2022 07:26

Os pequenos alunos colocaram a "mão na massa" e plantaram mudinhas, e também foi trabalhada a questão da importância de uma alimentação saudável. Todas as turmas da unidade, desde o maternal II até o pré-escolar II, participaram das atividades.



Com conversa informal sobre alimentação saudável e a importância da água, os estudantes regaram a terra, fizeram as covas e plantaram as sementes. Inclusive contoram com uma parceria de sucesso: o pai de um dos alunos, o Leonardo, gentilmente preparou a terra para o plantio e auxiliou durante toda a execução do projeto.



Durante todo processo foram explicadas cada etapa e o que eles estavam fazendo. A partir de agora os alunos vão regar e cuidar semanalmente das mudas. Quando as plantas estiverem prontas para a colheita eles mesmos vão colher e inserir no cardápio visando promover o hábito de uma alimentação saudável.