OBRA EM MURY - Divulgação

Publicado 27/08/2022 14:52

A Prefeitura de Nova Friburgo segue realizando obras e reparos nas redes de águas pluviais nos bairros do município. Em algumas localidades, o trabalho de manilhamento contempla a implantação da rede de drenagem, como na Alameda Quinota, em Mury, cuja ação está em andamento.



Obras de manutenção também estão sendo realizadas visando o melhor escoamento de água nas ruas. No bairro Catarcione, a equipe de manilhamentos substituiu oito manilhas de 40cm na Rua Antônio Banjar e sete manilhas de 30cm na Rua Eugênio Nideck, onde também foi recuperado um bueiro. Na Estrada do Tingly foram substituídas vinte manilhas de 40cm. Na Rua Pablo Picasso, no bairro Nova Suíça, foram feitos reparos na caixa de passagem e uma manilha de 30cm foi substituída.