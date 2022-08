vestibular - Divulgação

29/08/2022

Candidato tem direito à isenção se a soma da renda bruta de todas as pessoas que moram junto, dividida pelo número

total de pessoas não ultrapassar o salário mínimo.

Exemplo: Se moram na sua casa 4 pessoas - pai, mãe, você e um irmão.

Some o valor do salário bruto - SEM OS DESCONTOS - de todos que trabalham.

Divida o total somado por 4.

Se o resultado for menor que um salário mínimo (R$ 1.212,00), então você tem direito à isenção.

Peça um comprovante oficial de escolaridade na secretaria da sua escola, dizendo que você terminou o ensino médio ou que está cursando o terceiro ano. O comprovante tem que estar assinado e datado pela direção da instituição de ensino onde você estuda ou estudou.

A declaração de que o candidato é aluno de curso pré-vestibular NÃO SERVE como comprovante de escolaridade.

