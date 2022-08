transito em mudança - Divulgação

transito em mudançaDivulgação

Publicado 29/08/2022 21:06

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu), promove alterações no trânsito no centro da cidade a partir desta terça-feira, dia 30, para instalação do canteiro da obra de drenagem da Rua Farinha Filho e adjacências, sob responsabilidade do governo do estado.



* Interdição do largo onde se situa o ponto de táxi, entre as praças Getúlio Vargas e Dermeval Barbosa Moreira, local onde começa a ser instalado o canteiro de obras;

* Designação da pista da Praça Dermeval Barbosa Moreira, entre o Willisau Center e o Instituto de Educação de Nova Friburgo (Ienf), para os táxis. Em consequência não será permitido estacionar dos dois lados da referida pista, que funcionará com mão dupla.

*Agentes da Smomu estarão no local para orientar motoristas.