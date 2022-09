NEFROLOGIA - Divulgação

NEFROLOGIADivulgação

Publicado 31/08/2022 21:55

Através de contrato de prestação de serviço, uma empresa terceirizada realiza o atendimento para os pacientes que precisam de tratamento de doenças relacionadas ao sistema urinário em uma sala que fica dentro da unidade de Nova Friburgo.



No momento, 162 pacientes estão realizando hemodiálise (procedimento que filtra e limpa o sangue) e a diálise peritoneal automatizada (técnica de tratamento para doenças renais, fazendo a substituição do processo de filtragem do sangue). Nesse número estão incluídos os pacientes que vão até o hospital para o tratamento e aqueles que já estão internados e precisam da assistência.



No final da manhã desta terça-feira, 30, a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, e o subsecretário de Atenção Hospitalar, Leslie Moura, receberam parte da gestão da clínica de nefrologia, que é contratada pela prefeitura para promover o serviço na rede pública de saúde. Assuntos como repasse de verbas federais e estaduais foram debatidos e esclarecidos.



A representante da pasta reforçou que o diálogo aberto foi enriquecedor, especialmente para os pacientes do município. ‘’Mais uma vez recebemos a equipe da nefrologia para conversarmos sobre o serviço, que é de suma importância em Nova Friburgo".



Nicole ainda completou: ‘’Esclarecemos as mídias e inverdades que estão circulando nas redes sociais e alinhamos o objetivo de ambas as partes: continuar oferecendo um atendimento digno e de qualidade para os nossos munícipes’’. Sendo assim, cabe reforçar aos familiares e profissionais que o serviço de nefrologia não será paralisado, ele continua sendo realizado no hospital e, segundo a própria gestão da clínica, nenhum servidor ou paciente será lesado.