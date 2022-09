POESIA - Divulgação

Publicado 31/08/2022 21:55

No ano passado a aluna Sophia Raphael Barrozo, hoje no 8º ano do Colégio Municipal CEFFA Flores de Nova Friburgo, em Vargem Alta, participou de um concurso de poesias, do projeto Educação em Solos em comemoração ao Dia Mundial do Solo, realizado pela professora Adriana Ribon, da Universidade Estadual de Goiás. Nessa segunda-feira, 29, foi realizado o lançamento do livro contendo a poesia que foi, inclusive, feita em uma atividade na escola, com a professora Maria Clara Estoducto.



Para a coordenadora dos Anos Finais, Cristina Schuenck de Faria Moraes, é muito gratificante ver jovens nos tempos atuais escrevendo poesias. "Houve um período que a poesia fazia parte da vida cotidiana, pois as pessoas escreviam e declamavam orientados pelos professores ou por livre e espontânea vontade. Hoje, com o uso intensivo dos aparelhos eletrônicos e tecnológicos, vemos menos jovens envolvidos com o mundo literário e poético. Quem sabe a aluna incentivará outros jovens. Parabéns para a aluna e seus professores".



A professora e coordenadora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação, Jorgeane da Vitória Abreu, parabenizou a Sophia e as professoras envolvidas. "Foi com grande satisfação que recebi a notícia da seleção e publicação da poesia de uma de nossas alunas da rede municipal, ainda mais com um tema desses: 'Solos e Poesia'. Parabenizo a aluna Sophia pela linda e consciente poesia, a professora Adriana Ribon pelo maravilhoso projeto e a professora Maria Clara pela sensibilidade ao proporcionar à sua aluna Sophia a participação num concurso tão pertinente à sua realidade de vida".