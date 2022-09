cidade empreendedora - Divulgação

Publicado 31/08/2022 21:58

A Prefeitura de Nova Friburgo aderiu ao programa Cidade Empreendedora, do Sebrae, cujo objetivo é a implementação de iniciativas de fortalecimento dos pequenos negócios, por meio do engajamento da gestão pública municipal e das lideranças locais para a promoção de políticas públicas de desenvolvimento econômico local.



Motivado e preparado para uma participação de destaque no programa Cidade Empreendedora, o Município de Nova Friburgo estará representado e contará com a participação de servidores lotados em diversos setores e secretarias, como Fazenda; Meio Ambiente; Desenvolvimento Econômico; Saúde; Vigilância Sanitária; Posturas; Sala do Empreendedor; Agentes de Desenvolvimento; e Setor de Licitações.



As reuniões e qualificações para os servidores municipais com consultores do Sebrae começaram em 18 de agosto, e abordam temas dentro de eixos que influenciam a capacidade de um território em iniciar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento. São eles: gestão municipal; lideranças locais; desburocratização; Sala do Empreendedor; compras governamentais; empreendedorismo na escola; inclusão produtiva; marketing territorial e setores econômicos; cooperativismo e crédito; e inovação e sustentabilidade.