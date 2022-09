AVISO - Divulgação

AVISODivulgação

Publicado 31/08/2022 22:04

Existem regras de ingresso, permanência e estadia, previamente estabelecidas, sendo disponibilizado, diariamente, o abrigamento emergencial por demanda espontânea a partir das 19h com ingresso permitido até as 20h30, oportunidade em que as pessoas em situação de rua são recebidas e a alimentação é ofertada. O local funciona até às 8h, quando é servido o café da manhã, e desativado até às 19h, quando o serviço volta a ser ofertado.



No referido abrigamento não é possível o ingresso a qualquer hora, sendo observado o regramento previamente estabelecido pela equipe técnica, de modo a garantir todas as condições mínimas de estadia e segurança a todos os envolvidos na operação, assim como já era praticado no antigo abrigo provisório em Mury.



O Município continuará realizando as abordagens diárias através da equipe de abordagem do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e permanecerá cumprindo a decisão judicial ofertando abrigamento noturno com horário de início a partir das 19h e fechamento a partir das 20h30, servindo jantar, local para higiene e café da manhã.



Por fim, nesta quarta-feira, 30/08, a equipe permaneceu no abrigo até as 20h30, quando encerrou as atividades em razão da NÃO ADESÃO nessa data por nenhum usuário, ressalvando que a operação VOLTARÁ A OCORRER todos os dias.