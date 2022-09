SETEMBRO AMARELO - Divulgação

SETEMBRO AMARELODivulgação

Publicado 31/08/2022 22:01

O objetivo ao longo do mês de setembro é debater o assunto e ampliar as políticas de saúde mental no cuidado de pessoas com depressão. Em 2022 o tema é: ‘’a vida é a melhor escolha!''.



Reforçando a importância de falar sobre a questão, principalmente para aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, a iniciativa ressalta que a vida é sempre a melhor escolha e que há ajuda disponível. Na rede pública de saúde de Nova Friburgo há 37 psicólogos que trabalham tanto nos postos de saúde quanto nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Clínica Santa Lúcia.

Setembro Amarelo em Nova Friburgo

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Gerência de Saúde Mental, realizará a campanha de Setembro Amarelo com foco nas crianças e adolescentes de Nova Friburgo. Nos últimos meses foi notado um aumento de notificações de tentativa de suicídio entre essa faixa etária, especialmente nos jovens de 15 a 19 anos.



Ações intersetoriais serão realizadas pelos programas de Prevenção ao Suicídio e Saúde na Escola, com a parceria da Secretaria Municipal de Educação. Duas escolas receberão atividades que abordam a saúde mental, com propósito de prevenir os casos de suicídio. As rodas de conversa com música serão feitas na Escola Municipal Vevey La Jolie, em Conquista, e no Colégio Municipal Dermeval Barbosa Moreira, em Olaria. As equipes estão vendo a possibilidade de ampliar a agenda para mais escolas durante o próximo mês.