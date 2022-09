INSPEÇÃO - Divulgação

Publicado 01/09/2022 23:14

O objetivo do SIM (Serviço de Inspeção Municipal) é orientar a estruturação inspeção de produtos de origem animal nos estabelecimentos industriais, comerciais e pequenos produtores. Ou seja, qualquer instalação/ local nos quais são abatidos ou industrializados animais de corte, carne e seus derivados, o pescado, o mel, a cera da abelha e leite.

Foi implantado no Município de Nova Friburgo, seguindo a Lei Municipal n°4.361, de 19 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto n°20, de 27 de janeiro de 2014, o Serviço de Inspeção Municipal – (SIM) da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural.



Para dar entrada no Serviço de Inspeção Municipal, o requerente deverá encaminhar-se à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo para obter o registro no serviço de inspeção municipal SIM, em seguida, deverá preencher anexos 1 ao 13, disponíveis no site da Prefeitura de Nova Friburgo ou impressos na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Logo depois, o solicitante deverá dirigir-se ao setor de protocolo na Prefeitura de Nova Friburgo levando os documentos necessários para a abertura do processo.