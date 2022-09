Trânsito - Divulgação

TrânsitoDivulgação

Publicado 05/09/2022 13:12

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, promove alterações no trânsito para os motoristas que estiverem saindo do bairro de Olaria, no sentido Centro.



Nesta segunda-feira, 05, o trecho da Av. Julius Arp, que estava com trânsito desviado pela Alameda Barão de Nova Friburgo, por conta da obra de drenagem da Rua Minas Gerais, realizada pelo Governo do Estado, estará liberado para o tráfego. A via já foi devidamente sinalizada.