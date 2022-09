FEVEST - Divulgação

Publicado 02/09/2022 18:08

O evento foi marcado por momentos importantes para o desenvolvimento da cidade, entre eles o relançamento do Selo da Moda e de uma agência voltada para os estabelecimentos comerciais em Nova Friburgo, a primeira no estado do Rio de Janeiro.



Estiveram presentes no evento, além do prefeito Johnny Maycon e a primeira-dama Lorrayne Ribeiro, os secretários municipais de Turismo, Renan Alves; Cultura, Daniel Figueira e de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, André Montechiari.



O desfile de abertura, organizado pela Maria Cândida Teixeira, contou com a presença da modelo, atriz e bailarina, Aline Campos, o DJ Jesus Luz e Dudu Bertholini, um dos grandes estilistas da moda brasileira.



Com o tema “A Celebração de Todos os Corpos”, o desfile de abertura foi idealizado e produzido pelos alunos dos cursos de Assistente de Moda e Técnico em Produção de Moda, do Senai Espaço da Moda, em Nova Friburgo, com o objetivo de mostrar a vida que habita em todos os corpos, de todas as cores, jeitos e diferenças para provar que padrões existem para serem quebrados.



Essa edição vai até o próximo dia 04, domingo, e é aberta ao público geral.