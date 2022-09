Jogos Florais - Divulgação

Jogos FloraisDivulgação

Publicado 05/09/2022 13:16

A União Brasileira de Trovadores – Seção Nova Friburgo (UBT-NF) e a Secretaria Municipal de Cultura promovem os festejos dos LXIII Jogos Florais de Nova Friburgo, edição 2022. A programação tem início na sexta-feira, 9 de setembro, e se estende até o domingo, 11.



Às 15h da sexta-feira, 9, na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Centro, os trovadores e visitantes de várias regiões do Brasil serão recepcionados por autoridades municipais. Em seguida, haverá a inauguração da Alameda das Trovas Eduardo Rodrigues. Às 19h, será realizada a Noite dos Magníficos Trovadores, incluindo a premiação das categorias Lírica/Filosófica e de Humor, além da apresentação do livro "Trovas por Provas de Amor”, de Cezar Defilippo. Essas atividades serão realizadas no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Friburgo, que fica na Rua Fernando Bizotto, no Centro.



A programação segue no sábado e domingo, dias 10 e 11, com eventos na Praça dos Trovadores e Oficina Escola de Artes, entre outros.

Outras informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura da Prefeitura de Nova Friburgo, pelo telefone (22) 2521-1558.