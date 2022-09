Desfile Cívico-Militar - Divulgação

Publicado 08/09/2022 12:40

Na manhã da última quarta-feira, 7, foi realizado o desfile cívico-militar em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, na Avenida Alberto Braune. A cerimônia teve início em frente à Prefeitura de Nova Friburgo, com o hasteamento de bandeiras. O prefeito Johnny Maycon hasteou a bandeira do Brasil; o capitão-de-fragata médico Marcos Florípes da Silva, diretor do Sanatório Naval, hasteou a bandeira do Estado do Rio de Janeiro; e o presidente da Câmara Municipal, vereador Wellington Moreira, a de Nova Friburgo.

O Hino nacional foi executado pela Banda Euterpe Friburguense, com as vozes de Claudia Gonzaga e Patrícia Santana. Em alusão à data especial, o bicentenário da Independência, o Hino da Independência também foi executado, além do Hino de Nova Friburgo. O prefeito Johnny Maycon, diversas autoridades, friburguenses e turistas estiveram presentes ao desfile de 7 de setembro, prestigiando a participação de instituições militares, bandas, associações e escolas.

O evento foi um ato de civismo e amor à pátria na cidade.