Mudas do HortoDivulgação

Publicado 06/09/2022 12:12

A Secretaria de Serviços Públicos dá continuidade às ações de manutenção paisagística no município de Nova Friburgo. E para isso segue com os cuidados nos canteiros de mudas do horto municipal. Além da irrigação de mudas nativas da Mata Atlântica a equipe do horto está produzindo novos canteiros de espécies como dracena rosa, dracena baby e orelha de moleque.

O trabalho de rotina no horto municipal também inclui varrição e limpeza de calhas de drenagem, capina, remoção de arbustos secos, além da triagem e organização de mudas nativas da Mata Atlântica, aclimatação à sombra de mudas nativas e cuidados com pinheiros ornamentais.

Recentemente, algumas plantas do horto municipal foram utilizadas na recuperação do jardim da pracinha na entrada do bairro Perissê e também na manutenção dos canteiros da Praça Getúlio Vargas, no Centro. Outras ações voltadas para a recomposição paisagística de áreas urbanas contemplaram a rua Dom Pedro I, no bairro Cascatinha, e em um canteiro de divisória de pista no Bairro Ypu.