Desenvolvimento SocioeconômicoDivulgação

Publicado 06/09/2022 12:20

A Prefeitura de Nova Friburgo, em parceria com o Sebrae, está inscrita no projeto Cidade Empreendedora. Esse programa oferece capacitações para o gestor público direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico do município.

Nesta segunda feira, 5 de setembro, um dos treinamentos para os servidores da Secretaria de Finanças foi sobre o de microempreendedor individual (MEI), dentro do eixo desburocratização. Outras qualificações acontecerão dentro dos outros eixos trabalhados no programa, que são compras governamentais, agricultura, educação e sala do empreendedor.