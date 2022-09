Capacitação para o setor de confecções - Divulgação

Publicado 09/09/2022 11:04

O Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para Indústria do Vestuário (Cevest), setor da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Nova Friburgo, está abrindo novas turmas para os cursos de capacitação para o setor de confecções.

O titular da Secretaria de Ciência e Tecnologia, José Loyola Bechara, e o subsecretário Elberth Heringer, lembram que o período de inscrição é permanente. Conforme novas turmas são abertas, os inscritos vão sendo chamados. São cursos voltados para atender a demanda das empresas da cidade, contribuindo assim para o fortalecimento do polo de moda da cidade.

São eles: bolsas (ecobags), com início no dia 14 deste mês de setembro e término no dia 26 de outubro, com aulas às terças e quartas-feiras, no horário das 13h às 17h; desenho de moda, início no dia 19 e término no dia 16 de dezembro, ministrado às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h às 22h; criação e desenvolvimento de coleção, início dia 20 e término em 15 de dezembro, aulas às terças e quintas-feiras, das 18h às 22h; e ilustração para desenho de moda, início dia 23 e término em 16 de dezembro, com aulas às sextas-feiras, das 13h às 17h.

As pessoas interessadas podem se inscrever comparecendo ao Cevest, na sede da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que funciona na Avenida Alberto Braune, 223, no Centro (segundo piso da antiga Rodoviária Leopoldina); através do site cevest.pmnf.rj.gov.br ou através do telefone 2525-9145. Além da apresentação dos documentos a única exigência é que todos tenham idade a partir dos 16 anos.