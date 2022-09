Unidade Escolar - Divulgação

Unidade EscolarDivulgação

Publicado 08/09/2022 13:25

Na última terça-feira, 6 de setembro, a secretária de Educação, Caroline Klein, junto ao subsecretário administrativo, Carlos Veiga, e coordenadores de setores da pasta, visitaram as novas instalações da unidade. Além disso, os estudantes apresentaram lindas e diversas atrações pelo MAEM - Movimento de Artes das Escolas Municipais, organizadas por seus educadores.

Na escola Vale de Luz, em parceria com a Prefeitura de Nova Friburgo e uma empresa privada, com recursos oriundos de projetos e parceria junto à sociedade civil, empresários e editais, resultou em várias adaptações no prédio que abriga a unidade.

"A realização de uma escola comunitária e pública de qualidade e que se proponha a realizar um trabalho diferenciado só se faz possível graças à união de toda a comunidade – sociedade civil, poder público, pais e colaboradores. Foi graças a estes esforços que conseguimos realizar as obras necessárias para acolhermos nossos alunos com a dignidade e o carinho que tanto merecem. Hoje é dia de celebrarmos esta conquista para, em seguida, irmos além, sempre em busca de cumprirmos nossa missão: oferecer condições para que crianças e jovens possam tornar-se adultos com capacidades para atuar socialmente de forma justa, autônoma e fraterna", comentou Dioneson Ferreira Guimarães, diretor da escola.