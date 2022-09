Enfermaria - Divulgação

Publicado 08/09/2022 14:03

Durante o mês de agosto, 186 cirurgias foram realizadas no centro cirúrgico do Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo. Em média, seis a sete cirurgias foram feitas dentro de uma das quatro salas ativas no andar que foi inaugurado no final de 2021 pela atual gestão.

O espaço, fundado em dezembro do último ano, oferece aos pacientes um ambiente mais moderno e adequado, além de disponibilizar ao profissional melhores condições para a execução das cirurgias, já que nas salas há aparelhos novos de excelência.

O centro cirúrgico ocupa um andar inteiro do hospital, com sala de esterilização onde há autoclaves essenciais e novas. Com a inauguração desse espaço, novos procedimentos puderam ser implementados dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, que tem se tornado, cada vez mais, referência em cirurgias no Estado do Rio de Janeiro.

Somente no mês de agosto, 53 operações de ortopedia e 50 procedimentos classificados gerais foram promovidos, além de intervenções em outras áreas, como ginecologia, neurologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, urologia, vascular e de bucomaxilo.

Os últimos meses têm sido de retomada para a realização de cirurgias eletivas, ou seja, aqueles pacientes que estão na fila de espera e tiveram que aguardar dois anos até o fim do estado de calamidade pública, que em razão da pandemia da covid-19, determinou a paralisação desses procedimentos.

A Secretaria Municipal de Saúde preparou um espaço exclusivo de enfermaria no Hospital Municipal Raul Sertã para esses pacientes eletivos, com o objetivo de zerar as filas de espera da regulação e promover que o cidadão tenha a concretização da sua operação.