Doação de Sangue - Divulgação

Doação de SangueDivulgação

Publicado 09/09/2022 11:34

O Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins recebeu 260 doadores durante o mês de agosto, sendo que, deste número, 100 doaram pela primeira vez.

As bolsas de sangue fizeram diferença para os pacientes de Nova Friburgo e também dos outros municípios da região serrana. Devido ao estoque favorável, Nova Friburgo conseguiu contribuir com cidades vizinhas que não estavam com um saldo positivo de bolsas de sangue.