Publicado 09/09/2022 11:55

Com a finalidade de oferecer as doses contra diversas doenças em bairros mais afastados do centro da cidade, as equipes levarão os imunizantes nas Estratégias de Saúde da Família.

Em cada dia da semana uma localidade será atendida das 9h às 15h na respectiva data. Apenas a vacinação contra a covid-19, nesses dias e locais, finalizará às 13h. Nessa semana, o calendário prevê a multivacinação nos seguintes locais:

Segunda-feira, 12/09: ESF Nova Suíça;

Terça-feira, 13/09: ESF Conquista;

Quarta-feira, 14/09: ESF Centenário e São Lourenço;

Quinta-feira, 15/09: ESF Stucky.

Ao todo, cerca de 18 imunizantes estarão disponíveis para todas as idades, mas especialmente para as crianças e adolescentes que integram o público-alvo da campanha do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo.