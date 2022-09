Segunda reunião do programa Cidade empreendedora - Divulgação

Publicado 12/09/2022 11:31

Reunindo servidores de vários setores da Administração Municipal e secretários municipais, a reunião foi conduzida pelo consultor Sidney Mathias, do Sebrae, o encontro serviu para traçar estratégias e ações de suporte à participação de Nova Friburgo no programa.

Os encontros ocorrem regularmente com participação dos secretários municipais e técnicos da Secretaria de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, e também de Educação, Agricultura, Procuradoria-Geral, e os setores de Compras, Licitação e Comunicação do Município. Esses profissionais dividem informações importantes, revendo fluxos de procedimentos, processos e legislação, agregando mudanças positivas para que o Município implemente boas práticas administrativas para direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico municipal.

Os encontros ainda contam com diversas consultorias temáticas, como: desburocratização; Sala do Empreendedor; Educação empreendedora; Agricultura e compras governamentais. O objetivo é a elaboração de um plano de ação no qual o Sebrae elencou mais de 100 indicadores que passam por todos esses eixos. No final do ano será realizada a premiação de reconhecimento do Programa Cidade Empreendedora entre os municípios que mais se destacaram nas metas propostas.