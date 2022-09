A qualificação dos profissionais que trabalham com pré-natal é de suma importância - Divulgação

A qualificação dos profissionais que trabalham com pré-natal é de suma importânciaDivulgação

Publicado 13/09/2022 16:21

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Saúde da Mulher junto com a Educação Permanente e a Estratégia de Saúde da Família, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, promoverá uma atualização sobre pré-natal para os profissionais da rede que atuam na área durante as próximas 14 semanas, tendo início nesta terça-feira, 13.

As capacitações ocorrem de modo virtual e abordam temas como: mortalidade materna, humanização, abordagem psicossocial, caderneta da gestante, rotina laboratorial, intercorrências clínicas, educação perinatal, plano de parto e amamentação. Com atividades sincrônicas, terá ainda seis seminários periódicos para a discussão dos temas durante o curso. O último, que finaliza os estudos de atualização, acontecerá no dia 13 de dezembro.

A qualificação dos profissionais que trabalham com pré-natal é de suma importância para oferecer um serviço de parto de alta qualidade para as mulheres no Hospital Maternidade, que já é referência em toda região, sendo uma unidade da rede cegonha e amigo da criança.