Castração de animais em Lumiar e ConquistaDivulgação

Publicado 13/09/2022 16:34

A titular da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), Elisângela Rodrigues, informa que integrantes da equipe da campanha de castração de animais estarão na próxima segunda-feira, dia 19, no horário das 10h às 16h, fazendo o cadastro volante para castração na Escola Municipal Acyr Spitz, em Lumiar, e na segunda-feira seguinte, dia 26, na Escola Municipal Vevey la Jolie, em Conquista.

Para realizar o cadastro é necessário que as pessoas interessadas em castrar seus animais levem cópia da carteira de identidade, CPF e comprovantes de residência e de renda. Elisângela explica que o cadastro volante visa facilitar a marcação das castrações para a população mais afastada do centro da cidade, que assim só precisará se locomover para levar o animal a clínica no dia da castração.

A campanha

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Ssubea, setor da Secretaria de Meio Ambiente, está realizando a campanha de castrações gratuitas em cães e gatos no município. O serviço está sendo prestado por uma clínica especializada, seguindo a ordem de prioridade, atendendo os chamados animais errantes (que vivem nas ruas), de protetores e da população de baixa renda. No total, 1.200 castrações gratuitas estão previstas para este ano, sendo cem por mês.

Outras informações diretamente na Ssubea, que funciona na Avenida Alberto Braune, 223, no prédio anexo a prefeitura, ou pelo telefone 2525-9111.