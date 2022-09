Lixeiras instaladas - Divulgação

Publicado 15/09/2022 15:37

LIMPEZA DE CANTEIROS E NOVAS LIXEIRAS INSTALADAS NA PRINCIPAL PRAÇA DA CIDADE

Diariamente passamos por diversas lixeiras por onde andamos. Contudo, na mesma medida em que as vemos, também nos deparamos com lixo espalhado pelo chão. Dessa maneira, a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura de Nova Friburgo, via EBMA, instalou novas lixeiras na cidade.

Na manhã da última quarta feira, 14, foram colocadas 50 novas lixeiras na Praça Getúlio Vargas. Além disso, o jardineiro designado para realizar os serviços na praça, localizada no centro da cidade, realizou a limpeza de canteiros.

O secretário de Serviços Públicos, Marcelo Silva, frisa que ninguém deve jogar materiais, objetos, alimentos e outros tipos de lixo nas ruas. "Independente da situação, escolha a lixeira mais próxima e utilize-a. Mesmo que seja preciso guardá-los por algum tempo, se conscientize. Essa atitude é fundamental para boas práticas de preservação".