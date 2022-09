Mudança no trânsito - Divulgação

Mudança no trânsitoDivulgação

Publicado 15/09/2022 15:31

A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, vem informar sobre alteração no trânsito no bairro Cordoeira:

o trecho da Rua Manoel Luiz Folly, anteriormente sentido mão dupla, terá o sentido de mão única implantado até a Rua Pedro Ranucci. Avaliada pela Smomu, que após levantamento técnico, decidiu pela alteração visando a segurança daqueles que trafegam nesta via.