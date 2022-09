Café do Trabalhador - Divulgação

Café do TrabalhadorDivulgação

Publicado 14/09/2022 14:43

Nova Friburgo dará mais um passo importante em benefício da população. A cidade foi contemplada com o Programa “Café do Trabalhador”. A iniciativa integra um programa do Governo do Estado e é fruto de uma parceria com a Prefeitura para oferecer a primeira refeição do dia por um valor simbólico de R$ 0,50. A inauguração acontece nesta quinta-feira, 15, a partir das 8h, na Estação Livre.

O Café do Trabalhador vai funcionar de segunda a sexta-feira, inicialmente das 6h às 9h horas. Haverá uma tenda no interior da Estação Livre, onde serão servidos até 500 kits diários, compostos por café ou café com leite, pão com manteiga e uma fruta. Com isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social busca contribuir para a segurança alimentar dos friburguenses.

Para receber a refeição basta que o usuário compareça à tenda, no horário determinado, e adquira seu café fazendo o pagamento simbólico no próprio local. Tanto os alimentos quanto os atendentes do programa são disponibilizados por uma empresa licitada pelo Estado.