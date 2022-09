Você conhece os medicamentos do SUS? - Divulgação

Publicado 16/09/2022 17:25

A partir dessa relação a Prefeitura de Nova Friburgo, através da Comissão de Farmácia e Terapêutica, criou a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), onde estão relacionados os medicamentos disponibilizados para a população do município. Esses são os chamados ‘’padronizados’’.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo segue as orientações do Ministério da Saúde e recomenda aos médicos da rede pública de saúde a preferência na utilização dos medicamentos da Remume nas prescrições. E é direito do cidadão solicitar que sejam receitados itens que existem na lista do SUS.

Essa lista está disponível no portal da transparência da prefeitura, que pode ser conferida através do link https://novafriburgo-rj.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=150