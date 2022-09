Multivacinação itinerante em Rio Bonito, Vargem Alta, Varginha e Amparo - Divulgação

Multivacinação itinerante em Rio Bonito, Vargem Alta, Varginha e AmparoDivulgação

Publicado 16/09/2022 17:31

A Prefeitura iniciou na última semana a campanha de multivacinação itinerante nos bairros mais afastados de Nova Friburgo. Desta vez, nos próximos dias, outras localidades serão contempladas com a oportunidade de imunização contra diversas doenças.

Ao todo, cerca de 18 imunizantes estarão disponíveis para todas as idades, mas especialmente para as crianças e adolescentes. Dentre elas, estarão: covid-19, influenza, BCG, meningocócica ACWY, HPV, gotinha contra a poliomielite e muito mais.

Confira o calendário:

19/09 ESF Rio Bonito

20/09 ESF Vargem Alta

21/09 ESF Varginha

22/09 ESF Amparo