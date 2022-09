Estrada de acesso ao Pico da Caledônia recebe asfalto e ponte é reconstruída - Divulgação

Publicado 21/09/2022 11:47

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Subprefeitura de Olaria, Cônego e Cascatinha, prossegue com o trabalho diário em toda a grande área de abrangência, com limpeza e recuperação de redes de águas pluviais, do Rio Cônego e das muitas ruas e avenidas, como a que conduz ao Pico da Caledônia, onde está sendo aplicado asfalto e foi reconstruída uma ponte.

Durante o mês de agosto passado os serviços de roçada, capina, retirada de entulho descartados irregularmente em vias públicas, varrição e limpeza geral foram prestados no Parque São Clemente, na Alameda Visconde de Ouro Preto; no Vale dos Pinheiros, nas alamedas Princesa Isabel e Guanabara e Rua Garibaldi; no Bairro Bela Vista, na Rua Paraná; no Cônego, no pátio da Casa do Artesão (Pavilhão das Artes) e estrada do Garrafão; no Alto de Olaria, na Travessa Primavera (na caixa d’água) e Rua Júlia Irene Gomes de Andrade; e em Olaria, no parque de eventos da Via Expressa, incluindo a Estação Cidadania (antiga Praça CEU), a quadra de futebol society e o Ciep Licínio Teixeira, onde funciona o Polo Cederj; Creche Vovó Júlia, ruas Joaquim Sidney Soares, Rio Grande do Norte (esquina com Piauí), José Raminelli (Loteamento Nosso Sonho), Espírito Santo e na Praça Primeiro de Maio e Rua Gustavo Lira, com a retirada de árvores que caíram.

As redes de águas pluviais recebem atenção permanente, como em Olaria, na Rua Raul Veiga, com limpeza de bueiros; Rua São Roque, com troca de manilhas, na altura do ponto final do ônibus; e retirada de entulho jogado dentro do Rio Cônego, na Rua Governador Carlos Lacerda, próximo ao complexo esportivo Arena.

A mesma atenção é dada às inúmeras ruas, avenidas e estradas, como em Olaria, nas ruas Santana, Raul Veiga e Maria D’Ângelo Magliano, onde foram recuperados o guarda-corpo da ponte sobre o Rio Cônego e a calçada, local de grande concentração de estudantes do Centro Educacional Nossa Senhora das Graças, e construção de rampas na Rua Raul Veiga e Avenida Júlio Antônio Thurler; no Vale dos Pinheiros, na Rua Maria José de Andrade Vieira; no Bairro Bela Vista, com pintura da praça da Rua São Paulo; e na Cascatinha, com o início da colocação de asfalto na Rua Ayrton Senna, a via de acesso ao Pico da Caledônia, trabalho ainda não encerrado, além da recuperação da ponte, em frente ao Hotel Caledônia Inn, trabalho executado em parceria com a Secretaria de Obras e Subprefeitura de Campo do Coelho. Foram trocadas as vigas e pranchões, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores.

A Subprefeitura de Olaria, Cônego e Cascatinha funciona na Avenida Júlio Antônio Thurler, 93, em Olaria, e o atendimento também é feito pelo telefone 2521-5533.