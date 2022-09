Doação de Sangue - Divulgação

Doação de SangueDivulgação

Publicado 21/09/2022 11:37

O Hemocentro Regional de Nova Friburgo realizará mais um mutirão de doação de sangue no sábado, dia 15 de outubro. Das 8h às 11h30, as equipes estarão na unidade esperando todos os doadores que desejam fazer parte dessa corrente do bem.

Na última ação realizada no sábado, 25 de junho, 86 pessoas participaram com a colaboração de uma bolsa de sangue. A expectativa é de que a próxima campanha supere esse número de doadores. Para participar não é necessário agendamento prévio, apenas estar bem alimentado com comidas leves, evitando alimentos gordurosos ou derivados de leite.

É necessário ter entre 16 e 69 (menores de idade devem estar acompanhados de um responsável), estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. Também é preciso ter em mãos um documento original com foto e o CPF.

O endereço do Hemocentro é: Rua General Osório, número 324, Centro. O prédio fica no anexo do Hospital Municipal Raul Sertã.