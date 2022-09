Prefeitura de Nova Friburgo assina termo de cooperação e doação no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 22/09/2022 12:13

Na última quinta-feira, 15, a Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo participou de uma reunião com a Secretaria de Estado de Cultura na cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, através do setor de Superintendência de Leitura e Conhecimento, foi realizada a assinatura do Termo de Cooperação e Compromisso do projeto do governo estadual, “Leitura para Todos RJ”.

O encontro também contou com a assinatura do Termo de Doação da Associação Brasileira de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, quando foram doados equipamentos, como smart TV de 43 polegadas, microfone sem fio para uso de som profissional, caixa de som para realização de contação de histórias, dentre outros objetos. Além desses equipamentos, também foram doados cerca de 600 livros de diversos gêneros, como cinema, arte e diversos outros livros voltados para a literatura.

O principal objetivo na realização do projeto é ajudar no processo de organização do acervo, acelerando os mecanismos, fortalecendo as atividades culturais e criativas, a partir de empréstimo de livros e disponibilização do espaço para usuários do entorno, tornando-se um ponto importantíssimo de encontro das comunidades, motivando dia após dia, o desenvolvimento da cultura literária na região.