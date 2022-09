Programa Melhor Em Casa - Divulgação

Programa Melhor Em CasaDivulgação

Publicado 22/09/2022 12:06

O Programa Melhor Em Casa é ligado ao Ministério da Saúde e tem como objetivo a desospitalização dos pacientes, promovendo a assistência para aquelas pessoas que recebem a alta hospitalar, mas ainda precisam ficar condicionadas ao leito ou ao lar, seja de maneira definitiva ou temporária.

Composto por uma equipe multidisciplinar com enfermeiro, psicólogo, médico, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional, serviço social, fisioterapeuta, nutricionista e farmacêutica, até 60 pessoas são atendidas em domicílio.

Nova Friburgo - Para as pessoas que estão em casa e precisam de atendimento no município é necessário um encaminhamento feito pelo profissional de saúde da Atenção Básica, constando o diagnóstico e quadro clínico, que deve ser entregue na sala do Melhor Em Casa, que fica na Avenida Alberto Braune, 224, sala 206, no Centro.

Já as pessoas que estão internadas em Nova Friburgo em processo de alta precisam ter o encaminhamento hospitalar via e-mail (melhoremcasanf@gmail.com) ou telefone (22 2533-1811). Em seguida, uma avaliação será realizada pelos profissionais do programa.