Vacinação prorrogada - Divulgação

Vacinação prorrogadaDivulgação

Publicado 23/09/2022 14:28

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando a campanha de multivacinação de forma itinerante em Nova Friburgo, descentralizando a imunização, levando mais de 18 vacinas aos bairros mais afastados do centro da cidade. Para todas as idades, especialmente as crianças, a vacinação ocorre a cada dia em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Na segunda-feira, 26 de setembro, a imunização será feita em Lumiar; na quarta-feira, 28, em Campo do Coelho; e na quinta, 29, em São Pedro da Serra, sempre no horário das 9h às 13h. Confira a seguir a lista dos imunizantes disponíveis nos dias de multivacinação:

-VOP

-VIP

-VORH

-PENTA

-MENINGO C

-MENINGO ACWY

-PN 10

-HEPATITE A

-HEPATITE B

-HPV

-Dt

-dTPa

-Tríplice Viral

-Varicela

-Febre Amarela

-Influenza

-Covid-19

Lembrando que a vacinação também está disponível de segunda a sexta-feira nas salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde do Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, São Geraldo e Cordoeira.