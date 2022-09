Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) - Divulgação

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb)Divulgação

Publicado 23/09/2022 14:27

Nova Friburgo apresentou maior média de proficiência em Língua Portuguesa e em Matemática quando comparada aos resultados da média do Estado do Rio de Janeiro e do país.

Dos resultados, destaca-se, nos Anos Iniciais, a Escola Municipal São Pedro da Serra, que apresentou a nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 7.0, alcançando a 22ª posição dentre as 1.470 unidades escolares avaliadas no Estado do Rio de Janeiro. Nos Anos Finais, das sete unidades que foram avaliadas na Rede Municipal de Ensino, a Escola Municipal Dante Magliano e a Escola Municipal Ceffa Rei Alberto I estão entre as 30 primeiras posições no Estado do Rio de Janeiro, dentre as 863 unidades escolares avaliadas. A Escola Municipal CEFFA Flores também teve destaque nos Anos Finais e apresentou 305,72 pontos em proficiência em Língua Portuguesa e 305,07 pontos em Matemática, dentre as 32 escolas públicas municipais e estaduais que oferecem o 9º ano em Nova Friburgo.

A secretária municipal de Educação, Caroline Klein, ressalta que o Saeb é um importante instrumento de avaliação pedagógica em larga escala e a análise dos resultados deve ser feita com cautela e acompanhada em conjunto com outros indicadores municipais para elaboração, monitoramento e aprimoramento das políticas educacionais, servindo como um dos instrumentos para compreender, trabalhar e melhorar os resultados.

O IDEB é calculado a partir das médias de desempenho no Saeb e dos dados sobre aprovação e reprovação escolar, esses variando de município para município quanto à estratégia adotada antes e depois da pandemia. Uns adotando a aprovação automática e outros, como Nova Friburgo, optando pelo sistema de avanço ou retenção dos estudantes, impactando diretamente no resultado final do IDEB.

No caso de Nova Friburgo, para a retomada gradativa das aulas presenciais durante o ano letivo de 2021, foi elaborada a Deliberação conjunta Nº 033/21, entre a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação, que definiu os parâmetros norteadores para avaliação de aprendizagem e terminalidade do ano letivo no contexto da pandemia.

A subsecretária municipal de Gestão de Ensino e Aprendizagem de Nova Friburgo, Cintia Damazio, explica que no ano de 2020 todos os alunos tiveram a sua aprovação automática e, no ano de 2021, a estratégia adotada respeitou os seguintes critérios para o avanço ou retenção dos estudantes:

- Participação através de acompanhamento, controle e aferição dos Cadernos Pedagógicos;

- Aprendizado e desempenho, analisados através de avaliações de rede;

- Frequência a partir de registro de participação/presença nas atividades on-line e na retirada e devolutiva dos materiais pedagógicos, além dos Conselhos de Classe bimestrais, através do registro de participação e desenvolvimento dos estudantes.

Com a retomada das aulas presenciais em 2021, a Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo vem promovendo ações para a recomposição, reforço e recuperação da aprendizagem escolar, minimizando assim, os danos causados por este período transpandêmico.

Por fim, a secretária municipal de Educação, Caroline Klein, acrescenta que a pasta estrutura seu planejamento a partir da criação de cronogramas de trabalho e ações específicas dos setores pedagógicos para conduzir as políticas públicas em prol da qualidade contínua da educação.